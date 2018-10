No último domingo (7), primeiro turno das Eleições 2018, ciclistas e corredores auxiliaram a Justiça Eleitoral no carregamento das mídias das urnas eletrônicas, transportando os dispositivos das seções até as Zonas Eleitorais. O projeto, já realizado nas Eleições municipais de 2016, foi realizado este ano nas 12ª e 13ª Zonas Eleitorais, ambas de Florianópolis, e na 90ª ZE, no município de Concórdia.



Em Florianópolis, 70 ciclistas e um atleta corredor percorrerem rotas pré-determinadas para recolher as mídias de 60 locais de votação na Capital. Eles partiram às 14h da sede dos Cartórios Eleitorais na Avenida Rio Branco, no centro da cidade, e retornaram em comboios para entrega dos dispositivos com os dados para a apuração dos votos.



Projeto em Concórdia



Em Concórdia, foram 8 corredores e 12 ciclistas que recolheram as mídias de urnas em 12 colégios da cidade.

O chefe do cartório da 90ª Zona Eleitoral, Moacir Tramontin, destaca que o projeto reforça o uso dos meios alternativos de transporte e envolve a comunidade na eleição, além de gerar economia, uma vez que os atletas são voluntários.



O juiz eleitoral da 90ª ZE, Samuel Andreis, aponta o histórico do trabalho realizado em Concórdia no sentido de aproximar o eleitor do processo eleitoral. Andreis destaca a participação de um número significativo de mesários voluntários, a presença de entidades da sociedade civil nas audiências públicas de verificação das urnas e, agora, a participação dos atletas na coleta das mídias. “Quanto mais a população participa, mais se desmistifica o processo eleitoral”, afirma.



(Por Vinicius Claudio / Jairo Grisa)