O Dia da Criança foi marcado por muita festa e alegria para a criançada de Concórdia e região, na 18ª edição do Criança Feliz Aliança, realizada na Rua Coberta nesta sexta-feira, dia 12. Além dos brinquedos instalados, a diversão foi garantida com o sorteio de brindes, distribuição de lanches e shows no palco.

Mais uma vez o público lotou a Rua Coberta e a Praça Dogelo Goss. Famílias de todos os bairros, do centro e até do interior participaram. Brincadeiras aconteceram durante toda a tarde. Além de sanduíches e suco, os pequenos também aproveitaram os picolés, algodão doce e pipoca.

O diretor-geral da Aliança, Adelmo Casagrande, agradece a contribuição de todos os apoiadores. “Essa festa é preparada com muita alegria e o evento só acontece graças ao trabalho da equipe da Aliança, parceiros e patrocinadores”, destaca. A diretora Administrativa da Aliança, Dirlei Casagrande, lembra que assim que termina um evento já inicia o planejamento para a próxima edição. “São meses de trabalho e só temos a agradecer, porque é de coração que fazemos essa festa”, enfatiza.

Quem marcou presença também assistiu aos shows do Luis Henrique Schultz, semifinalista do The Voice Kids 2018, e do Gugu Gaiteiro, menino famoso no YouTube com apresentações de brincadeiras antigas e músicas. Gugu Gaiteiro ficou impressionado com o tamanho do evento. “Estava muito legal e tinha bastante gente”. Luis Henrique Schultz também gostou de cantar no palco do Criança Feliz Aliança. “Foi um evento incrível e o pessoal estava animado”, pontua.

O evento foi realizado pela Rádio Aliança em parceria com o SESC e mais de 60 patrocinadores. Famílias de todos os bairros, do interior e do centro participaram.