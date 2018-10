Uma mulher sofreu traumatismo craniano após queda de altura no interior de Concórdia. O fato aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira, dia 12, em Linha Alto Periquito. A vítima de 37 anos foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o Samu, que foi deslocado e pegou a vítima com parentes, que já faziam o transporte para o encontro com a ambulância.



Conforme informações, mesmo comunicativa, ela apresentava afundamento de crânio. Ela despencou de uma altura de dois metros após cair da janela de um dos cômodos da casa.



Ela foi levada para atendimento médico no Hospital São Francisco.