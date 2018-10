Incêndio destroi parte de aviário no interior de Concórdia

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia utilizou cerca de 10 mil litros de água para combater um incêndio que destruiu parte de um aviário no interior de Concórdia, no começo da manhã desta sexta-feira, dia 12. O sinistro foi na granja da BRF em Canhada Funda. Foram cerca de duas horas de combate.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o fogo consumiu cerca de 45 metros de um aviário de 180 metros e ainda não se sabe as causas do fogo. Moradores das proximidades perceberam o fogo e chamaram o 190.

Ninguém ficou ferido neste incêndio.