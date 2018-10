SESI e SENAI unem-se, a partir de 2019, na oferta do ensino médio em Santa Catarina, estando o SESI responsável pela educação básica e o SENAI pelo conteúdo profissionalizante. Os atuais cursos de ensino médio do SENAI, realizados em 14 cidades do Estado e que totalizam 3,2 mil alunos, passam a se integrar ao SESI, a maior rede privada de educação básica do país, composta por mais de 500 escolas e aproximadamente 300 mil estudantes em todo o território nacional. Os alunos terão acesso a metodologias e tecnologias educacionais diferenciadas como games educativos, atividades “mão na massa” e robótica.

“O objetivo desta mudança é integrar os estudantes catarinenses à proposta em andamento nos demais estados, incluindo o acesso a recursos do SESI Nacional, sempre priorizando a qualidade do ensino”, afirma o diretor de educação do SESI de Santa Catarina, João Roberto Lorenzett. “Estamos agregando duas instituições fortes e relevantes neste modelo”, acrescenta. Os cursos terão mais ênfase no ensino de ciências, tecnologia e matemática. As aulas continuarão a ser ministradas nas escolas do SENAI.

O novo modelo incorporará as turmas em andamento em 14 cidades do estado. Em Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, Concórdia, Chapecó, São Miguel do Oeste, Lages, Tubarão e Itajaí é adotado o ensino médio articulado com a Educação Profissional, no qual os alunos realizam o ensino médio em um período do dia e o curso técnico em outro, de maneira que os conceitos aprendidos na educação básica sejam aplicados no curso profissionalizante. Nestas cidades as matrículas estão abertas e podem ser feitas nas unidades do SENAI.

Já em Florianópolis, Criciúma, São José, Tijucas e Brusque é realizado o ensino médio em que a parte básica e a parte profissionalizante são integradas em um único turno. As matrículas se iniciam na próxima semana (15 de outubro) e também serão realizadas nas unidades do SENAI.

Para mais informações, procure o SESI ou o SENAI da sua cidade ou ligue 0800 48 12 12.



(Fonte: Assessoria de Imprensa/Fiesc Sesi)