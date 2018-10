O Sebrae/SC e a Prefeitura de Concórdia promoveram na última semana reunião com o objetivo de alinhar informações de execução de ações e identificar necessidades para alavancar o desenvolvimento econômico do município. Participaram o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo Wagner Simioni, o gestor do Programa Cidade Empreendedora em Concórdia, e os Agentes de Desenvolvimento Eduardo Mautauro, Sandro Colombo e Simone Dartora Sarter.



Para identificar os potenciais de desenvolvimento, foi aplicada a metodologia Canvas pela consultora Neusa Oliveira, articuladora do Programa. Com isso, o grupo pôde olhar para o cenário de desenvolvimento econômico do município e elencar iniciativas que devem ser priorizadas. “Concórdia já vem trabalhando nos processos de melhoria e, com a solução, será possível organizar e dar sequência aos trabalhos para que tenhamos um município estruturado, inovador e sustentável”, enfatiza o secretário Simioni.



A aplicação da metodologia Canvas é essencial para evolução dos trabalhos do Programa Cidade Empreendedora. A ferramenta é utilizada no planejamento de negócios e permite o desenvolvimento de ideias ou repensar um modelo de negócio já existente. Seguindo essa linha de trabalho de desenvolvimento, no dia 11 de outubro ocorrerá reunião de desburocratização com a consultora Sueli Lira, que está trabalhando com o com a equipe da Prefeitura para melhorar os processos de abertura de empresa e assim reduzir o tempo para que uma empresa seja aberta no município, seguindo a legislação de tratamento diferenciado às Micro e Pequenas Empresas.



O coordenador regional oeste do Sebrae/SC, Enio Albérto Parmeggiani, avalia o bom andamento das ações na busca pela implantação de estratégias para fomentar o desenvolvimento econômico de forma sustentável em Concórdia. “Com o projeto, criamos canais para que as propostas sejam avaliadas e as ações se consolidem em todos os segmentos trabalhados. Oportunidades de fortalecimento do empreendedorismo e da inovação ficam em evidência, além de reflexão profunda nas mudanças que devem ser promovidas para a evolução dos aspectos econômicos e sociais da comunidade”, finaliza.

(Fonte: MB Comunicação)