A Secretaria de Urbanismo e Obras está fazendo obras de recapeamento da rua Fiorelo Sunti, no bairro Imperial, e operação de tapa buracos no asfalto de acesso ao distrito de Engenho Velho, interior de Concórdia. Os serviços efetuados nesta sexta-feira, 11 de outubro, foram realizados pela equipe de trabalho da prefeitura.

O trabalho de recapeamento estará atendendo ruas que há muitos anos aguardam por melhorias, como é o caso da Fiorelo Sunti. Outras também serão recapeadas em breve. As próximas vias a serem contempladas serão no bairro Nações. Os projetos já foram finalizados em breve o serviço será executado.

Na comunidade de Engenho Velho, a equipe trabalha na manutenção da via com a operação de tapa buracos. O asfalto de acesso apresenta muitos problemas e os reparos são ações paliativas para melhorar o tráfego no trecho. Outra estrada que está recebendo melhorias é a rua Padre Franciscanos, no bairro Salete. Na via estão sendo feitos serviços de patrolamento e de compactação.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro)