Nesta sexta (12) a base do galo do oeste tem mais uma batalha pela frente na série A do Catarinense, o adversário são as equipes do Guarani de Palhoça no Estádio Domingos Machado de Lima a partir das 13h30min (sub-15) e 15h15min (sub-17), o ingresso será somente 1 pacote de macarrão.



Restando apenas duas rodadas para a equipe concordiense na competição, só interessa as equipes do galo a vitória para somar pontos e buscar a classificação.



Para os confrontos a comissão técnica do galo trabalhou com intensidade desde o início da semana e organizou taticamente a equipe para buscar o objetivo.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)