Nesta sexta-feira, dia 12, a criançada vai fazer a festa. O dia é das crianças e a Rádio Aliança promove a 18ª edição do “Criança Feliz” na Rua Coberta em Concórdia. O evento, que é realizado em parceria com o SESC e tem mais de 60 patrocinadores, reúne crianças e familiares de todos os bairros, do interior e do centro. As atividades iniciam a partir das 13:30h.

A programação é gratuita e vai contar com animação da Banda Nova Alegria e os shows de Luis Henrique Schultz, semifinalista do The Voice Kids, e do Gugu Gaiteiro, famoso no país através de suas apresentações feitas no YouTube. O evento vai contar com a distribuição de lanche, picolé e pipoca. Haverá sorteio de brindes e de bicicletas. Brinquedos infláveis também são instalados para a diversão da criançada.

Transporte:

Haverá transporte saindo do Mercado Müller no Bairro dos Estados, passando pelos Bairros Natureza e Petrópolis. O embarque será feito perto das escolas. Outro veículo vai transportar os participantes do Bairro Santa Cruz , que devem embarcar próximo a escola e o ponto de ônibus que fica na Rua Senador Attilio Fontana.

Também haverá um ônibus saindo do Bairro Santa Rita. Ele vai passar pelo SESI, Escolas La Salle, Maria Siqueira e pelo SCAF, pela Rua 29 de Julho. Outro veículo vai fazer o transporte das crianças e familiares de Nova Brasília. Os moradores do Bairro Petrópolis vão utilizar o mesmo ônibus.

A organização também disponibilizou transporte para os participantes do Bairro das Nações. No Bairro Frei Lency também haverá ônibus, que vai passar pelo São Cristóvão.

Quem mora mais longe também terá a oportunidade de participar. A criançada e familiares que residem na Vila Jacoob Biezus, vão embarcar no Posto Cem. O veículo também vai passar no São Cristóvão e fará mais uma parada de embarque em frente à Cordial Fiat, no Parque de Exposição.

Doações:

A Polícia Militar de Concórdia estará no Criança Feliz Aliança com um ponto de coleta de brinquedos. A ação faz parte do Natal Solidário da PM, que arrecada brinquedos para distribuir em dezembro, para crianças carentes. Quem puder doar algum brinquedo, poderá levar até a Rua Coberta nesta sexta-feira.