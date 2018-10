Um casal foi roubado na tarde desta quinta-feira, dia 11, na área central de Concórdia. O fato foi registrado na Travessa Alberto Nichelli, no centro. Conforme informações, um casal estava dentro do veículo estacionado, com as portas fechadas e as janelas abertas.



De acordo com as vítimas, um homem se aproximou do veículo, empurrou a mulher e pegou a carteria dela, que continha cerca de R$ 1.200.



A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas na região na tentativa de achar o suspeito.