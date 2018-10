Inúmeras vagas de emprego estão abertas em Concórdia. As ofertas são para diferentes áreas e com salários variados. As oportunidades podem ser acessadas através do SINE, que funciona na Rua Leonel Mosele, próximo ao Colégio Olavo Secco Rigon.

O SINE faz o encaminhamento de pessoas para as empresas. Para isso, os interessados devem ir até o escritório local, com RG, CPF, CNH e Carteira de trabalho. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 12h às 18:30h.

Também é possível sanar dúvidas através dos telefones (49) 3482-6106 e 3482-6107. O SINE Concórdia ainda dispõe de uma página no Facebook, o www.facebook.com/sineconcordia, que apresenta informações relacionadas às vagas.

Confira as vagas disponíveis:

Agrônomo

Ajudante de serralheiro

Almoxarife

Armador de ferros

Auxiliar administrativo

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de instalação (esquadrias)

Auxiliar de topógrafo

Auxiliar de chapeador

Churrasqueiro

Consultor de vendas

Consultor de negócios

Instrutor social

Eletricista

Empregada doméstica

Estoquista

Gari

Jardineiro

Mecânico

Médico veterinário

Montador de instalação de refrigeração

Operador de máquinas

Operador de produção

Representante comercial

Serralheiro

Servente de obras

Supervisor de manutenção de caminhões

Telhador

Vendedora interna

Vendedor porta a porta

Vendedor pracista

Vigilante

Zootecnista