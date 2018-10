A famosa Jericada de Alto Bela Vista tem data marcada. O evento será realizado no dia 11 de novembro deste ano no Parque Edgar Knecht, conhecido como Jiricódromo. A Prefeitura confirmou a realização nesta semana, mas com mudança na programação, que passa a ser de apenas um dia.

A Jiricada chegou à 15ª edição e, diferente de anos anteriores, onde a programação ocupava um fim de semana, ela será realizada somente no domingo. De acordo com os organizadores o objetivo é reduzir custos para garantir a realização.

Mais uma vez os pilotos vão utilizar as máquinas que auxiliam na produção agrícola, na pista de corrida. A abertura oficial acontecerá às 08h e na sequência iniciam as disputas da categoria municipal. As corridas serão nas categorias simples até 11CV, simples até 18CV e na modalidade traçado com potências do motor de até 11CV e de até 18CV.

Ao meio dia os trilheiros farão sua uma apresentação e no início da tarde os jiriqueiros visitantes farão as disputas. Existe também a categoria regional livre, sem distinção de potência de motores sendo que qualquer piloto interessado poderá participar.

Inscrições:

No momento da inscrição o piloto deverá indicar a potência do motor para a comissão organizadora e, havendo discordância, o condutor deverá apresentar documento que comprove. Em caso de persistência das dúvidas o mecânico indicado pela comissão organizadora terá direito à decisão final e que deverá ser acatada. Será disputada também a prova livre feminina, com jiriqueiras de toda a região.

Sequência:

Para fechar a programação na pista, os “gaioleiros” convidados farão uma apresentação. No final da tarde o CER união promoverá a matinê da Jiricada, no Centro Comunitário. A animação será das Bandas Passarela, Rainha Musical e Tchê Chaleira. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no comércio regional ou com os membros da diretoria.