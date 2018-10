A rádio Aliança vai inserir uma novidade nas manhãs de sábado. A partir do dia 13 de outubro a programação da emissora irá contar com a participação do cabeleireiro e empresário João Carlos Sganderla, o Kiko’s. O programa irá ao ar todos os sábados nas manhãs da Aliança, no horário das 9h às 9h40. Kikos comenta que pretende deixar os ouvintes da Aliança bem atualizados. “Vou abordar moda, comportamento, educação e vamos falar de toda a parte de cabelo. Estou buscando algo diferenciado e quero fazer isso dentro da rádio Aliança”, afirma.

O primeiro programa será sobre maquiagem, cuidados com a beleza e moda. “Teremos uma entrevistada ótima, que é minha maquiadora e tem 36 anos nesta área. Vamos dar dicas sobre batom, como passar uma sombra, uma base e como transformar a maquiagem do dia para a noite”, adianta Kiko’s. Também haverá informações sobre moda e comportamento.

Kikos é concordiense e tem um carinho muito especial por esta cidade. “Venho de uma família muito humilde e Deus me deu a graça de me tornar um profissional. Sempre gostei muito de Concórdia e investi aqui”, destaca. O empresário diz que gosta bastante de trabalhar com moda e beleza. “É uma satisfação poder deixar as pessoas um pouco mais felizes”, acrescenta.

Kikos é um dos profissionais mais respeitados na área de moda e beleza. Se você quiser ficar bem atualizado sobre esses assuntos, não perca a estreia dele na rádio Aliança, neste sábado, às 9h.