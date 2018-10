A Associação Concordiense de Futsal perdeu para o Joinville por 3 a 1 pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense. A partida foi disputada na noite da quarta-feira, dia 10, no Centro de Eventos, em Concórdia.

Assis marcou o gol da ACF e para os visitantes balançaram as redes Vini, Muller e Dennis.

Com mais essa derrota, o representante da Capital do Trabalho segue sem vencer no returno da Especial e está na oitava colocação, com 11 pontos.

No próximo compromisso, o time do técnico Clodimar Thomé vai encarar o Mafra.

(Com informações do repórter André Krüger).