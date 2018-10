PM flagra motorista com entorpecente e veículo com documentação atrasada

A Polícia Militar flagrou entorpecentes com um motorista, que também estava com problemas de documentação. O fato foi registrado na noite da quarta-feira, dia 10, na cidade de Irani.



Conforme a PM, a guarnição fazia uma operação quando visualizou um veículo em atitude suspeita. Após abordagem, foi feita revista pessoal no motorista e no interior do carro. Dento, foi achado um estojo de óculos com dois cigarros de maconha, em que o próprio motorista assumiu ser de sua propriedade.



Depois de consultas, ainda constatou-se que o motorista estava com a cNH suspensa e o veículo estava com o licenciamento atrasado.



Em função dessas irregularidades, foram feitos processos administrativos. Por causa do entorpecente, o motorista responderá a um Termo Circunstanciado.