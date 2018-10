Faleceu por volta das 4h30 da madrugada desta quinta-feira, dia 11, o frei Josué Celante, que atuava na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Concórdia. Ele estava internado no Hospital São Francisco desde o início da tarde de quarta-feira, dia 10. Conforme informações da secretaria paroquial, às 21h30, ele teve paradar respiratória e teve que ser internado na UTI, onde veio a falecer nesta madrugada.



Frei Jusué Celante era natural de Guaporé, Rio Grande do Sul e ingressou na Ordem dos Frades Menores no dia 22 de deembro de 1956. Fez profissão solene no dia 23 de dezembro de 1960 e foi ordenado sacerdote no dia 15 de dezembro de 1962.



Conforme informações, o velório de Frei Jusué Celante será na própria Igreja Matriz. Ainda não há detalhes sobre o sepultamento.