Evento será no dia 25 de outubro e tem como tema: Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências.

A secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, estará realizando uma programação especial no dia 25 de outubro, no auditório do Centro de Eventos, localizado no parque de Exposições em Concórdia. Trata-se da Conferência Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, que terá como tema principal a "Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências", além de trabalhar vários outros eixos temáticos:



Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social;

Eixo II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes;

Eixo III: Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes;

Eixo IV: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes;

Eixo V: Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Criança e Adolescentes.



A Conferência tem como objetivo proporcionar um espaço democrático de discussões e reflexões no âmbito municipal, buscando consolidação do princípio da prioridade absoluta, preconizado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90.



Programação:

08h00 - Credenciamento;

08h30 - Abertura Oficial;

08h45 - Apresentação artística;

09h00 - Leitura e aprovação do Regimento Interno;

09h30 - Palestra e painéis sobre o tema proposto.





13h30 - Trabalhos de Grupos:

Grupo 1 - Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social;

Grupo 2 - Eixo II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes;

Grupo 3 - Eixo III: Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes;

Grupo 4 - Eixo IV: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes;

Grupo 5 - Eixo V: Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Criança e Adolescentes.





15h30 Plenária Final:

* Aprovação das propostas para a conferência Estadual

* Eleição dos Delegados para a Conferência Estadual





O encerramento está previsto para as 17h30min.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)