Os Bombeiros de Seara foram acionados por volta das 19:30h desta quarta-feira, dia 10, para combater um incêndio em veículo na rua Sete de Setembro, no centro de Seara.

Conforme a reportagem da Belos FM, que esteve no local, o veículo Corcel com placas de Itá, apresentou problemas no motor. O motorista estacionou, mas em poucos minutos as chamas se propagaram na parte frontal do carro.

Quando os bombeiros chegaram no local o fogo já havia sido extinto com uso de mangueiras e extintor de incêndio. O fogo ficou restrito ao compartimento do motor e apenas danos materiais foram registrados.

Belos FM