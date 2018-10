A Justiça de Concórdia marcou para o dia 14 de dezembro a nova Sessão do Júri Popular de Ademir Kacanoski, acusado de assassinar Cristian Moreira Gonçalves. O réu foi submetido a julgamento pelo Plenário do Júri no dia 15 de setembro do ano passado, onde foi condenado a 14 anos de prisão. Desde então, a defesa entrou com recurso de apelação para anular o julgamento em razão do não esgotamento das tentativas de intimação do réu para sessão do Tribunal do Júri.

O crime foi no dia 15 de julho de 2010 no bairro imigrantes em Concórdia e segundo consta no processo, o acusado, na companhia de um comparsa, utilizaram toucas para dificultar a identificação. Eles usaram uma arma de fogo calibre 38 para cometer o crime. Ambos fugiram em uma motocicleta com placa adulterada. Eles foram interceptados próximo a Erechim, pela Polícia Rodoviária Federal.

O júri de Ademir Kaconoski, acontece no dia 14 de dezembro deste ano, as 9h, no Fórum da Comarca de Concórdia. O sorteio dos jurados acontece no dia 26 de novembro.

(Com informações do repórter André Krüger).