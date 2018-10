A Polícia Rodoviária Federal inicia a partir desta 5ª feira dia 11/10, em todo o Brasil, a Operação Nossa Senhora Aparecida 2018, que termina no final de domingo dia 14. Em Santa Catarina, a ação acontece simultaneamente à Operação Festas de Outubro, localizada na região do Vale do Itajaí.

Em 2017, entre os dias 11 e 15 de outubro, a PRF registrou 146 acidentes, nos quais 152 pessoas se feriram e 03 morreram nos cinco dias de operação no estado.

Santa Catarina receberá o reforço de 12 policiais de outros estados. Eles vêm de Brasília, Pará, Tocantins e Ceará para atuar na grande Florianópolis e nas rodovias que dão acesso aos municípios que concentram as mais movimentadas festas deste mês (Blumenau, Timbó, Brusque e Itajaí), onde somarão forças ao Grupo de Motociclismo Regional (GMR) e ao Grupo Especial de Fiscalização de Trânsito (GFT), que já estão atuando na região. Nas demais localidades do estado, haverá reforço de agentes que atuam na área administrativa e serão deslocados para a atividade operacional.

O objetivo é aumentar as ações de policiamento e fiscalização para fortalecer a sensação de segurança nas rodovias e evitar condutas que aumentem o risco de acidentes graves e vítimas, com especial atenção às ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e infrações envolvendo motociclistas.

Policiais com formação na área de Educação para o Trânsito também atuarão durante os quatro dias de operação. Eles conversarão com os motoristas abordados nas Unidades Operacionais da PRF, inclusive convidando alguns deles para acompanhar vídeos e palestras sobre prevenção de acidentes.

Recomendamos cautela e paciência ao motorista, principalmente na saída do feriadão, quinta-feira entre 14 e 22 horas e no retorno, domingo entre 16 e 22 horas.

Restrições de tráfego – Para melhorar a fluidez do trânsito durante esses dias, a PRF restringirá o tráfego de alguns veículos de carga em rodovias federais de pista simples. Caminhões bitrens, cegonhas e veículos com dimensões excedentes devem obedecer o período de restrição abaixo:

Quinta-feira (11): 16h às 22h

Sexta-feira (12): 06h às 12h

Domingo (15) 16h às 22h

A Polícia Rodoviária Federal lembra algumas atitudes que podem salvar vidas:

- revise o veículo antes de viajar;

- fuja dos horários de pico – programe sua viagem;

- evite dirigir cansado ou sonolento;

- todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança;

- crianças devem utilizar os dispositivos de retenção conforme a idade;

- acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias;

- mantenha distância de segurança para o veículo da frente;

- respeite o limite de velocidade;

- somente ultrapasse com segurança e em local permitido;

- não transite pelo acostamento;

- motorista – não fale no celular;

- se beber, não dirija.

(Fonte: Núcleo de Comunicação Social/PRF)