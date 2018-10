Gasto médio com as compras para a garotada deverá ficar em R$ 189,28 em Santa Catarina

A procura por presentes para o Dia das Crianças deve aquecer o comércio na primeira quinzena de outubro em Santa Catarina. A maioria dos consumidores (76,8%) pretende fazer pesquisa de preços para garantir o melhor custo/benefício e 74,6% afirmaram que não vão levar as crianças nas compras, conforme aponta a Pesquisa de Intenção de Compras para data, realizada pela Fecomércio SC em sete cidades do Estado. Em Itajaí (28,3%) e Lages (27,5%) a parcela que deve levar é acima da média estadual (22,8%).

O consumidor deve despender R$ 189,28 com produtos, gasto 4,6% maior do que em 2017 (R$ 180,92), mas estável se levar em conta a variação da inflação no período (4,1%). Entre as sete cidades pesquisadas, o gasto mais alto deve ser em Blumenau (R$242,91) e o mais baixo em Chapecó (R$150,44).

O cenário econômico interfere na percepção das famílias: 38,1% apontaram que a situação financeira permanece igual ao ano passado, 33,4% declararam estar melhor e 28,4% pior. Segundo o presidente da Fecomércio SC, Bruno Breithaupt, a expectativa é positiva para a última data antes do Natal, mas alerta os empresários que os consumidores estão mais rigorosos com o orçamento. “O nível de consumo ainda está reagindo em SC, mas o mercado de trabalho começou a se recuperar lentamente, o que impacta na renda das famílias. O panorama de incertezas com o quadro eleitoral também influencia nos gastos, por que o comércio é um termômetro do humor dos consumidores”, explica.

Comportamento de consumo

Os brinquedos (51,1%) lideram a lista de presentes, bem à frente do segmento de roupas (31,2%) e calçados (5,4%). O principal destino das compras, assim como nas outras datas comemorativas, deve ser o comércio de rua (78,8%). Os shoppings também são opção para 12,5% dos catarinenses- o índice é mais expressivo em Itajaí (19,3%) e Blumenau (16,5%).

Fonte: Fecomércio