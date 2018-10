Uma nota falsa de R$ 100,00 foi repassada em Presidente Castello Branco. O estelionato foi percebido na manhã desta quarta-feira, dia 10, quando o dinheiro chegou ao banco. A proprietária de uma farmácia que fica no centro do município, é que recebeu a nota e ficou no prejuízo.

De acordo com a empresária, alguém repassou a nota na farmácia na manhã de quarta, ou na tarde de terça-feira. Ela não percebeu que era dinheiro falso, até pela “produção parecida” com as notas originais. Ao fazer o depósito no banco, a caixa constatou que se tratava de um produto falsificado. A nota foi recolhida.

Concórdia:

Na tarde de terça-feira, dia 09, um rapaz de 21 anos foi preso pela Polícia Militar após repassar uma nota falsa, também de R$ 100,00 , em uma sorveteria no centro de Concórdia. O proprietário e funcionários do estabelecimento perceberam a fraude e questionaram o dono do dinheiro.

De acordo com a PM ele saiu da sorveteria e correu, mas foi detido poucos minutos depois nas proximidades. Com ele a guarnição apreendeu quatro notas de R$ 100,00.