Gaeco realizava diligências para investigar possíveis crimes em licitação, quando encontrou as armas.

Um empresário do município de Irani foi detido por porte de armas e munições durante operação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o Gaeco. A ação ocorreu durante a manhã desta quarta-feira, dia 10, em um estabelecimento no terceiro maior município da Amauc.



Conforme informações apuradas pela Rádio Aliança, o Gaeco está fazendo investigação sobre possíveis irregularidades em processos de licitação, quando encontrou essas armas. O empresário, proprietário desses artefatos, foi encaminhado para esclarecimento na Central de Polícia Civil e deve ser liberado mediante pagamento de fiança.



O Gaeco está realizando diligências em Irani e Luzerna para investigar possíveis crimes em processos de licitação. Durante a tarde, deverá ocorrer um pronunciamento por parte do Gaeco e do Ministério Público sobre essa operação.