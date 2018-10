A exemplo de outras eleições gerais, candidatos de outras regiões fizeram votos em Concórdia nas eleições do primeiro turno, no domingo, dia sete.



Para deputado Estadual, 261 candidatos tiveram adesão de pelo menos um dos mais de 47 mil eleitores que compareceram às urnas. Para Federal, foram 187 nomes que foram contabilizados no boletim de urna das seções eleitorais. Entre os dois cargos, foram 448 nomes que pescaram votos na Capital do Trabalho.



Os nomes mais votados para cada cargo são de candidatos da região ou de outras cidades, mas que têm relação política com o Alto Uruguai de Santa Catarina. A única excessão é de Carol De Toni, do PSL, eleita como a mais votada em Concórdia para deputada federal. Embora seja a primeira eleição dela, a candidata fez "dobradinha" na campanha com a candidata Rutinéia Rossi, do mesmo partido, advogada em Concórdia, que concorreu para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina.