Com a não realização do Pan-Americano de Clubes, a equipe de handebol feminino da AAU Concórdia busca título estadual.

Como o Pan-Americano de Clubes não foi realizado devido a impasses envolvendo as Federações Internacional e Pan-Americana, a equipe de handebol feminino da AAU – UnC Concórdia embarca na próxima sexta (12), para uma outra competição.

Trata-se do Campeonato Estadual Adulto, que após um hiato de aproximadamente cinco anos, voltará a ser realizado na cidade de São José, envolvendo seis equipes do estado catarinense.

Para o técnico Alexandre Schneider, é uma ótima oportunidade de fazer a equipe jogar e ganhar ritmo, visando a sequência da Liga Nacional e as finais dos Jogos Universitários Brasileiro (JUBs). O último compromisso do grupo concordiense foi a quase um mês, quando conquistou o oitavo título dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC).

A competição foi dividida em duas chaves:

Chave A - Concórdia, Itajaí e Timbó em uma.

Chave B - Blumenau, Criciúma e São José na outra.

A estreia acontece ainda na sexta-feira, quando as comandadas de Schneider enfrentarão às 18h, a equipe de Itajaí, que ficou com a terceira colocação nos JASC, e no sábado pela manhã contra o município de Timbó.

“Nossa ideia é fazer a semifinal no sábado a tarde e a final no domingo pela manhã”, ressaltou o técnico.



Schneider salienta que está com todas as atletas em condições de jogo, trabalhando muito, já que na próxima semana a equipe terá dois jogos importantes válidos pela Liga Nacional, quando enfrentará fora de casa as equipes paranaenses de Cascavel e Maringá.

“Nossa intenção nestes dois compromissos pela Liga é de vencer e retornar praticamente classificados para a próxima fase da Liga Nacional”, afirma Schneider.



O técnico também aproveita para esclarecer algumas dúvidas sobre a equipe concordiense não estar participando do Pan-Americano de Clubes que segundo o calendário, estava agendado para ser realizado nesta semana.

“Na verdade nós não estamos participando porque o campeonato não foi realizado. Nenhuma das entidades, nem a Federação Pan-Americana e nem a Federação Internacional, acabou organizando o evento. E por isso a nossa não participação no evento. Não porque a gente não tenha o interesse ou algo que pudesse justificar a nossa ausência. A nossa ausência é meramente porque o campeonato não existiu ou não está existindo até agora”.

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)