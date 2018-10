Pedido foi feito durante a primeira Sessão da Alesc no período pós eleições.

Encaminhando feito pelo deputado Neodi Saretta ao Secretário de Estado da Infraestrutura pede que seja realizada, com urgência, a pintura das faixas de rolamento no trecho da rodovia que liga os municípios de Concórdia a Chapecó. Saretta explica que a pintura das faixas ao longo da SC-283 está muito desgastada e, como o local é bastante sinuoso e possui pontos com neblina, torna-se bastante perigoso para os motoristas. “Tenho solicitado, constantemente, melhorias para diversas rodovias, entre elas a SC-283 que precisa de nova pintura nas faixas de sinalização para tornar o trecho mais seguro”.

(Fonte: Susana Rigo/Especial/Ascom/Dep. Neodi Saretta)