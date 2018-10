Um homem foi detido após furtar uma relojoaria na área central de Concórdia. O fato foi registrado na tarde desta terça-feria, dia nove. Ele foi preso quando se dirigia em direção ao bairro Nova Brasília, conduzindo um veículo, na altura do Guilherme Reich.



Conforme informações, esse rapaz entrou no estabelecimento, conversou com a atendente e disse que iria para o carro para buscar o dinheiro. Enquanto o suspeito saia da loja, ela percebeu que ele levava alguns objetos e desconfiou. Ela sentiu falta dos dois relógios, tentou ir atrás, porém conseguiu identificar somente o carro em que estava o suspeito.



A Polícia Militar foi acionado e abordou o Logus, placas de Lindóia do Sul, na Adílio Hilário Mützemberg, no Guilherme Reich. Dentro do veículo, a polícia achou um relógio dentro da embalagem e a embalagem de outro relógio, que já estava no pulso do suspeito. Um óculos de grau também foi localizado e recuperado. O prejuízo seria de R$ 3 mil.



A atendente reconheceu o suspeito e os objetos e o mesmo foi levado para a Central de Polícia Civil.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)