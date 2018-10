Pela segunda vez, conteúdo falso está sendo distribuído nas redes sociais usando a estrutura gráfica do portal da Belos FM na internet. Esta prática é crime e consiste na alteração do código fonte da página. No caso de hoje, o autor montou uma enquete e uma notícia fake, material repassado a outras pessoas através de redes de relacionamento.

O conteúdo falso, que trata da eleição à Presidência da República, foi publicado com a identificação da editoria de Segurança.

A Belos FM fez registro policial da ocorrência no início da tarde desta terça-feira, 9, para que sejam feitas as investigações.

No caso relatado hoje, a emissora recebeu o material de um ouvinte. Se você também recebeu algum material suspeito, como este com a estrutura do site da emissora, entre em contato com a Belos FM para que a questão seja esclarecida.

(Fonte: Rádio Belos FM)