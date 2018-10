Evento acontece na sexta-feira, dia 12, mas equipe da emissora já está na Leonel Mosele com a distribuição de brindes.

A Rádio Aliança já está fazendo o "esquenta" para o maior evento social voltado para crianças em Santa Catarina, o Criança Feliz Aliança 2018. Durante esta terça-feira, dia nove, a equipe da Rádio Aliança está na rua coberta, com a barraca, fazendo a divulgação do evento, sorteando e distribuindo brindes. As atividades vão até às 18h30 de hoje.



O Criança Feliz Aliança será realizado na tarde da sexta-feira, dia 12 de outubro, na rua coberta, a partir das 13h30. Será uma tarde especial com muitas brincadeiras e diversão para a garotada, com distribuição gratuita de lanches.