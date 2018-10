Foi expressivo o número de abstenções nas eleições do primeiro turno na região do Alto Uruguai Catarinense. Conforme dados disponíveis no site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e tabelados pela reportagem da Rádio Aliança, nos 14 municípios o número de pessoas que nã o compareceram às urnas e não justificaram nesse primeiro turno foi de 20.457. De um universo de 124.217 eleitores na microrregião, isso representa 16,4% do eleitorado.

As abstenções são os eleitores que não votaram e não justificaram o voto durante o último domingo.

Concórdia:

Abstenção: 10.175

Arabutã:

Abstenções: 581

Seara:

Abstenções: 2.705

Itá:

Abstenções: 1.205

Xavantina:

Abstenções: 466

Ipumirim:

Abstenções: 840

Lindóia do Sul:

Abstenções: 621

Irani:

Abstenções: 1.158

Jaborá:

Abstenções: 571

Peritiba:

Abstenção: 442

Alto Bela Vista:

Abstenções: 324

Ipira:

Abstenções: 588

Piratuba:

Abstenções: 586

Presidente Castello Branco:

Abstenções: 195