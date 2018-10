O evento que vai reunir a criançada de Concórdia acontece nesta sexta-feira, dia 12, na Rua Coberta. Além das atrações, o Criança Feliz Aliança vai disponibilizar transporte para as crianças e familiares. Um roteiro já foi definido e os ônibus vão passar por 10 bairros a partir das 13h.

Haverá transporte saindo do Mercado Müller no Bairro dos Estados, passando pelos Bairros Natureza e Petrópolis. O embarque será feito perto das escolas. Outro veículo vai transportar os participantes do Bairro Santa Cruz , que devem embarcar próximo a escola e o ponto de ônibus que fica na Rua Senador Attilio Fontana.

Também haverá um ônibus saindo do Bairro Santa Rita. Ele vai passar pelo SESI, Escolas La Salle, Maria Siqueira e pelo SCAF, pela Rua 29 de Julho. Outro veículo vai fazer o transporte das crianças e familiares de Nova Brasília. Os moradores do Bairro Petrópolis vão utilizar o mesmo ônibus.

A organização também disponibilizou transporte para os participantes do Bairro das Nações. No Bairro Frei Lency também haverá ônibus, que vai passar pelo São Cristóvão.

Quem mora mais longe também terá a oportunidade de participar. A criançada e familiares que residem na Vila Jacoob Biezus, vão embarcar no Posto Cem. O veículo também vai passar no São Cristóvão e fará mais uma parada de embarque em frente à Cordial Fiat, no Parque de Exposição.

O evento:

Várias atividades estão na programação, que vai contar com os shows de Luis Henrique Schultz, semifinalista do The Voice Kids, e do Gugu Gaiteiro, famoso no país através de suas apresentações feitas no YouTube. As crianças também vão se divertir com vários brinquedos instalados na Rua Coberta. Haverá sorteio de brindes, distribuição de lanches, picolé, suco, algodão doce e pipoca. Personagens infantis também vão animar os participantes.

A realização é da Rádio Aliança, com a parceria do SESC e patrocínio de muitas empresas. Neste ano, cerca de 60 estão auxiliando com recursos no Criança Feliz.