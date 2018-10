Acidente com trator vitimou o agricultor, Elói Pedro Rorig, 64 anos nesta segunda-feira,8 no Município de Aratiba. A vítima sofreu o acidente enquanto operava um trator no parreiral da sua propriedade na Linha Lajeado Paca, interior de Aratiba, próximo ao local conhecido popularmente como britador. Segundo a Brigada Militar de Aratiba, o veículo tombou e caiu sobre o agricultor, que morreu no local. Vizinhos perceberam o fato por volta das 22h e comunicaram a polícia, que atendeu a ocorrência.

Segundo informações de familiares o acidente provavelmente tenha acontecido pela manhã, pois o almoço que a vítima havia levado consigo estava intacto. Elói era mecânico aposentado da prefeitura do município.

(Fonte: Rádio Aratiba)