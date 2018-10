Considerada uma data importante para o comércio brasileiro o Dia das Crianças será especial em Concórdia no que depender dos lojistas. Nas vitrines diversidade de produtos e promoções exclusivas para agradar os pequenos consumidores. Na lista dos presentes mais cobiçados pelas crianças ênfase para os brinquedos e jogos de tabuleiro, seguido dos itens de vestuários, calçados, eletrônicos e artigos esportivos como bolas e uniformes de times.

O Dia das Crianças serve de termômetro para as vendas de Natal, além de ser a 5ª mais importante do calendário do varejo. A CDL Concórdia acredita que a proximidade da data sinaliza um momento de aquecimento na economia do país, de renovação dos estoques, de divulgação das marcas e da nova coleção. “Além de descontos e promoções alusivas a data, os lojistas apostam nas guloseimas como balas, pirulitos e chocolates, assim como nos balões para atrair os olhares e fisgar os clientes. Nossos lojistas estão preparados pois o que todos querem nessa data é serem lembrados ”, confirma o presidente da entidade, Heldemar Maciel.

Para a entidade que representa quase mil associados as vendas relativas a comemoração deve gerar bons resultados em Concórdia de acordo com levantamento em torno de 5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. “Estamos confiantes com os resultados dos negócios na data dos pequenos. Os presentes variam de R$30 até R$150 e os descontos e facilidades de pagamento são variados. Os brinquedos são sempre os prediletos, mas outros itens também aparecem na lista e devem agradar as crianças de diferentes idades. Neste ano os brinquedos educativos, pedagógicos e os livros vem ganhando espaço por estimular os pequenos no processo de aprendizado, coordenação e concentração deixando um pouco de lado os eletrônicos como tablets e celulares”, comenta Maciel.

Com o objetivo de movimentar os estabelecimentos o comércio através de uma iniciativa da entidade promoverá o Dia + de compras na quinta-feira, dia 11, véspera de celebração com as lojas funcionando em horário diferenciado até às 22h. “Quem deixar as compras para a última hora terá inúmeras opções na nossa cidade. Será uma quinta-feira especial que vem sendo divulgada pela entidade e lojistas. A movimentação em torno dos presentes será sim maior na véspera. As crianças estão ansiosas pelos presentes e o horário diferenciado será uma ótima oportunidade para os consumidores comprarem com calma e escolherem bem. Os pais tentam de tudo para agradar as crianças e para isso pesquisam e avaliam o melhor negócio, por isso muitos preferem deixar os pequenos em casa para facilitar a compra e até economizar. O Dia + facilita a vida das pessoas e ainda ajuda a impulsionar o movimento no comércio como um todo não apenas nas áreas centrais como nos bairros que também devem ficar com os estabelecimentos abertos até mais tarde”, explica o dirigente lojista e empresarial.

Os supermercados, o cinema, assim como os restaurantes também sentem a demanda aumentar. “Muitas crianças preferem comer pizza, ou passar uma tarde no cinema, as sorveterias e lanchonetes da mesa forma entram na lista das atividades que envolvem os adultos e os pequenos durante a data e o fim de semana. Eles querem é diversão”, finaliza Maciel.

(Fonte: Ascom/CDL Concórdia)