A Polícia Militar de Concórdia apreendeu pequena quantidade de entorpecente em duas ocasiões nesta segunda-feira, dia oito.



O primeiro deles ocorreu por volta das 17h40 na SC 283, Distrito de Santo Antônio, nesta cidade. A guarnição do PPT durante rondas abordou um homem, o qual estava em atitude suspeita. Em busca pessoal, foi encontrado no bolso da calça cerca de 16,4 gramas de maconha.



O outro fato foi registrado pouco tempo depois na rua Rio Grande do Norte, no bairro dos Estados. Um adolescente de 15 anos foi abordado e ele teria se desfeito de algo que estava no bolso. No local foram localizadas 4,3 gramas de substância entorpecente, maconha. Neste caso, o Conselho Tutelar foi acionado.