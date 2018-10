O curso sobre elaboração de projetos para captação de recursos, por meio da lei federal nº 8.313/91, a Lei Rouanet, principal mecanismo de fomento à cultura no Brasil, acontece no dia 31 de outubro, no Centro Cultural de Concórdia, das 8h às 18h. O curso é gratuito e com vagas limitadas. A realização é da Prefeitura de Concórdia, por meio da Fundação Municipal da Cultura – FMC, e Ministério da Cultura.

Na oportunidade, os participantes irão aprender sobre o que trata a lei, a elaboração de projetos, captação de recursos, execução e prestação de contas. Haverá palestras com Mariana Kadleetz – advogada e produtora cultural, que desde 2009 já desenvolveu mais de 60 projetos, especialmente por meio de leis de incentivo, atendendo hoje 10 estados brasileiros – e Raphael de Aguiar Ribeiro, administrador, responsável pela elaboração do projeto do primeiro Centro Cultural 100% financiado pelo artigo 18 da lei Rouanet

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)