Caminhada, mobilização, orientações, integração e brindes. Tudo muito rosa. Foi assim a mobilização em torno do Outubro Rosa, mês de prevenção e combate ao câncer, que atinge mulheres, realizada no último sábado, 6 de outubro, em paralelo a Feira da Rua Coberta. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Secretaria de Saúde e Coordenadoria da Mulher com entidades parceiras.



A programação iniciou com uma caminhada, que partiu bem cedo do Posto Lamonatto no sentido à Rua Coberta. O ato de abertura ocorreu às 9h, com presença do prefeito Rogério Pacheco, primeira dama, Jucela Berté Pacheco, e a secretária de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Denise Justi Lopes. Depois das falas, cada entidade envolvida atendeu em espaços reservados e preparados para a mobilização. A integrantes da Coordenadoria da Mulher distribuíram florzinhas com cartões, para registrar o ato.



As entidades parceiras do evento foram: Fundação de Cultura, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Senac, UNC, APAE, SESC, Unimed, Conselho da Mulher, Ervateira Simioni, Hospital São Francisco, Plano de Saúde São Camilo, Rede Feminina de Combate ao Câncer e Rotary Clube Concórdia Conexão.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)