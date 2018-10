A movimentação da quarta edição da Feira da Rua Coberta, realizada no último sábado, 6 de outubro, até começou tímida, pela parte da manhã, mas foi ganhando corpo e durante toda a tarde o movimento foi intenso. O evento com foco no Dia Das Crianças foi uma ótima opção para “briques” e para divertir toda a família. Inúmeros produtos de produção local davam opções nas mesas da feira, enquanto os brinquedos infláveis e as máquinas de pipoca e algodão doce, distribuídos gratuitamente a todos os participantes, atraiam bom público na Praça Dogello Goss.



A Feira da Rua Coberta, realizada pela Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, desde março de 2017, tem dado sinais que veio para ficar. O número de expositores tem aumentado a cada edição, bem como a participação popular. Já se foram oito edições nos dois últimos anos, e é fácil perceber que os participantes querem a continuidade, sempre agregando alguma novidade ao evento. A feira dá opções para quem quer sair de casa para comprar, encontrar amigos e conhecidos, divertir a criançadas e ainda fazer um lanchinho.



A proposta da feira é oportunizar “briques” próximo a datas comemorativas, oferecendo opções de pequenos presente e lembranças. A agroindústria familiar também tem seu espaço para comercialização de sua produção. São opções de produtos frescos e saborosos em um espaço bem democrático. A próxima edição da feira será em novembro, em data ainda a ser confirmada, devido a demais eventos paralelos. Para dezembro, está agendada para o dia 22.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)