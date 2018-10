E a renovação tão pedida, suplicada e implorada por boa parte da população parece que começou a acontecer! A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Câmara dos Deputados, bem como a bancada catarinense vão ter uma mudança radical na fotografia a partir de 2019. O resumo da ópera é que os políticos mais tradicionais tiveram dificuldade em sua maioria para conseguir a reeleição e muitas caras novas surpreenderam e passam a integrar o rol de políticos eleitos pelas urnas no domingo, dia sete.

Na Câmara dos Deputados, o índice de renovação de 53%. Um dos mais altos da história. Somente na bancada catarinense, composta por 16 parlamentares, cinco conseguiram a reeleição. O mesmo vale para Santa Catarina, onde 17 deputados estaduais conseguiram assegurar a permanência na Casa de Leis, ao passo de que o restante ou está retornando após um período sabático na política ou é marinheiro de primeira viagem mesmo!

Para os Executivos Estaduais, Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Tocantins também tiveram surpresas neste primeiro turno. Porém, a mais sintomática e próxima de nós é em Santa Catarina. Quebrando todos os prognósticos, o candidato do PSL, comandante Moisés, está no segundo turno. Ele desbancou os tradicionais Mauro Mariani (MDB) e Décio Lima (PT) e vai enfrentar Gelson Merísio, do PSD, no próximo dia 28.

Aliás, o comandante Moisés fez uma votação de respeito em Santa Catarina. Ele terminou encostado em Merísio, que ficou com 31,12% dos votos válidos, enquanto que o comandante Moisés obteve 29,72%.

Se essa renovação vai significar algo na prática, ainda não sabemos. A única coisa certa é que a população terá que se familiarizar com novos nomes a partir do próximo ano e esses novos nomes terão que se familiarizar e fazer valer um desejo antigo de todos: a mudança para melhor. Afinal de contas esse é o recado mais gritante já dado pelas urnas nos últimos tempos.