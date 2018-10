Seguindo a tendência no Brasil e mais em Santa Catarina, o candidato a Presidente da República Jair Bolsonaro, do PSL, venceu em todos os 14 municípios do Alto Uruguai de Santa Catarina. Tendo Fernando Haddad, do PT, em segundo também na microrregião.



Por outro lado, a disputa pelo Governo do Estado esteve mais pulverizada. Gelson Merísio, do PSD, venceu em sete municípios: Concórdia, Seara, Arabutã, Ipumirim, Lindóia do Sul, Irani e Peritiba.



Mauro Mariani ficou em primeiro lugar neste primeiro turno em cinco municípios: Itá, Jaborá, Presidente Castello Branco, Alto Vela Vista e Piratuba.

Por fim, Décio Lima foi o mais votado em Xavantina e Ipira.



O candidato a governador, que está no segundo turno, comandante Moisés, do PSL, não venceu em nenhum município da região, estando na maior parte dos municípios entre os quatro mais votados.



Para as duas cadeiras ao Senado Federal, Jorginho Mello, do PR, obteve votos em Concórdia, Itá, Arabutã, Lindóia do Sul, Irani, Jaborá, Presidente Castello Branco, Peritiba, Alto Bela Vista, Ipira e Piratuba.



Esperidião Amin foi um dos dois mais votados em Seara, Ipumirim, Lindóia do Sul, Irani e Peritiba.



Paulo Bauer também obteve votação em Itá, Jaborá, Presidente Castello Branco, Alto Bela Vista e Piratuba.



Ideli Salvatti conquistou votos para ficar entre as duas primeiras colocações ao Senado nos municípios de Ipumirim e Ipira.



Por fim, Raimundo Colombo obteve votação em Concórdia e Arabutã.