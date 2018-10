Condutor do veículo foi achado dentro do veículo e não sabia onde estava.

Uma caminhonete de Peritiba, saiu de pista e capotou em uma ribanceira na comunidade de Boa Esperança, interior de Ipira. Conforme informações o acidente pode ter acontecido durante a noite de sábado (06) e madrugada deste domingo (07).

O condutor do veículo foi encontrado por um morador no começo da manhã deste domingo (07). V.S., recebeu ajuda do morador local, pois não sabia onde estava, ele foi levado para o Hospital de Peritiba, para avaliação médica. Não houve registro na PM e no Corpo de Bombeiros sobre o acidente.

(Fonte: Grupo Magronada).