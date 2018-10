Mulheres representam a maioria do eleitorado em Concórdia com 51,42%

A partir das 8h deste domingo, 7 de setembro, 121.217 eleitores (veja tabela) dos 16 municípios do Alto Uruguai Catarinense deverão ir às urnas. Em Concórdia são 57.415 eleitores e 77 pontos de votação.

Os maiores colégios eleitorais de Concórdia estão localizados na EEB Olavo Cecco Rigon, que possui 4.561 eleitores, e na EEB Deoado, com 4.469 eleitores. O horário de votação é das 8h às 17h.

Mulheres são a maioria

O perfil do eleitor concordiense mostra que a maioria é formada por mulheres (51,42) e com idade entre 45 e 59 anos. O município possui 27.894 eleitores homens (48,58%) e 29.521 mulheres (51,42%).

Os jovens com idade entre 16 e 24 anos representam 13,53% dos eleitores de Concórdia. Pessoas de 25 a 34 anos são 19,8% e 19,75% são eleitores com idade entre 35 e 44 anos. A maior fatia é representada pelo perfil que está na faixa dos 45 a 59 anos, que atinge os 25,42%. Os idosos com idade entre 60 anos a mais de 80 são uma parcela bastante significativa, com 21,4% dos votantes.

Considerando a escolaridade dos concordienses que irão às urnas a maioria possui ensino fundamental (até o 9º ano) incompleto. Nesta faixa estão 12.621 eleitores, que correspondem a 21,9%. Em segundo está o perfil com ensino médio completo, 21,7%. Apenas 9,97% possui ensino superior completo e 6,1% ainda está cursando uma faculdade.