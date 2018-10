Uma reunião mensal com muitos temas relevantes. Diretores da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira, dia 05, na empresa IACC. Na abertura dos trabalhos, o presidente da ACIC, Márcio Zanatta, desejou boas-vindas aos participantes e agradeceu a IACC pela cedência do espaço. Foi realizada uma rápida apresentação sobre a empresa IACC - um empreendimento que colabora (significativamente) para o desenvolvimento econômico de Concórdia e região. Foi feita uma demonstração sobre as principais obras da empresa que estão em andamento.

A IACC é uma empresa alinhada aos conceitos tecnológicos e às ações vinculadas à sustentabilidade. São prestados serviços de qualidade para diversas regiões do país, seja na elaboração de projetos, na produção e montagem de estruturas pré-fabricadas de concreto e metálicas ou na construção e incorporação de obras residenciais, comerciais, industriais e institucionais.

Durante o encontro mensal, o diretor-técnico da Secretaria de Urbanismo e Obras da Prefeitura de Concórdia, Jaime Savoldi, usou a palavra e repassou algumas informações sobre as atividades desenvolvidas pelo setor. Savoldi pôde esclarecer várias dúvidas da classe empresarial. O diretor trouxe importantes informações sobre o setor de infraestrutura - uma área que também é imprescindível para o desenvolvimento econômico de Concórdia.

O presidente da Associação Empresarial de Concórdia, Márcio Zanatta, comentou sobre o jantar que reuniu empresários da indústria. Na opinião do presidente foi um momento fundamental para ouvir as demandas dessa categoria. Conforme Zanatta, foi um evento muito produtivo. A ideia é desenvolver outros encontros desse gênero. "Temos que criar um clima empreendedor em Concórdia em todos os setores", assinala o presidente da ACIC.

Os diretores da ACIC debateram também sobre o Projeto "Concórdia Segura". Foi protocolado um pedido de recursos através do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos. A intenção é garantir essas verbas e colocar a proposta em prática. O projeto consiste em desenvolver um sistema integrado de vigilância eletrônica em Concórdia, possibilitando que a cidade tenha mais cobertura nesta área e que as autoridades policiais tenham acesso às imagens dos equipamentos.

A Associação Empresarial de Concórdia também está debatendo (com o Ministério Público) o tema Acessibilidade. Segundo o diretor de Projetos Especiais e Infraestrutura, Nadir Mattiello, a legislação é muito rigorosa neste aspecto. Uma nova reunião já está agendada com a Promotoria. O objetivo é buscar um entendimento para que a Lei da Acessibilidade cause os menores impactos possíveis à população.

O Diagnóstico Socioambiental também foi discutido na reunião mensal da ACIC, realizada nesta sexta-feira, dia 05, na IACC. Uma empresa foi contratada pela Administração Municipal para a elaboração do levantamento. A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) está acompanhando todas as etapas desses debates. O Diagnóstico Socioambiental é mais um elemento que pode impactar no dia a dia dos empresários e da população em geral. Uma audiência pública foi marcada para o dia 16 de outubro para tratar sobre o tema.

Contrato com a Casan

O tema também foi comentado pelo diretor Nadir Mattiello. Mattiello esteve presente numa audiência pública, realizada na Câmara de Vereadores, que tratou sobre o contrato da estatal com o Município de Concórdia. Umas das discussões, levantadas pelos vereadores é a possibilidade de municipalização do sistema de água e esgoto. O assunto vem sendo discutido há tempos e a ACIC acompanha atentamente os desdobramentos desses debates.

Premiação para a MR Indústria Gráfica

O presidente da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC), Márcio Zanatta, elogiou o empresário, Cláudio Redin, da empresa MR Indústria Gráfica, que conquistou um prêmio estadual oferecido pela Associação Brasileira das Indústrias Gráficas (ABIGRAF).

Auditório da ACIC

A diretora administrativa e financeira da ACIC, Elizeth Pelegrini, fez uma explanação sobre o novo layout do auditório da entidade. A ideia é otimizar a estrutura, proporcionando ao auditório mais conforto e aconchego, principalmente para atender às demandas dos associados.



(Fonte: PG Comunicação)