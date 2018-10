O time bateu o Santa Terezinha na tarde de sábado e agora tem a vantagem do empate

As equipes do Santa Terezinha e Santa Catarina se enfrentaram na tarde de sábado, dia 06, em mais uma rodada do Campeonato Interiorano de Concórdia 2018. A partida, válida pela Série B, foi realizada na comunidade de Santa Terezinha e o placar foi de 1 a 0 para a equipe visitante. A Rádio Aliança transmitiu o confronto.

O único gol do jogo foi marcado aos 32 minutos do primeiro tempo. Dy fez jogada individual e cruzou para Emerson, que invadiu a área e balançou a rede. Na segunda etapa o jogo seguiu equilibrado, mas ninguém conseguiu fazer gol.

Os dois times voltam a se enfrentar para definir quem passa para a semifinal. A data da rodada ainda será definida. Além de jogar em casa, o Santa Catarina agora também tem a vantagem do empate. Para reverter no tempo regulamentar o Santa Terezinha vai precisar vencer por mais de um gol de diferença. Em caso de 1 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis.