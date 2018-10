O Tribunal de Justiça de Santa Catarina aumentou a pena para homem acusado de assaltos em série, em Concórdia. A decisão ocorreu durante julgamento de recursos na sexta-feira, dia cinco de outubro. Com isso, Anderson Maycon Brunetto, inicialmente condenado a 10 anos, 10 meses e 19 dias de prisão, irá cumprir 11 anos, dois meses e 12 dias atravé de nova sentença.



Brunetto praticou o crime em quatro oportunidades entre os dias 16 e 23 de maio de 2017. Conforme o Ministério Público, ele assaltou das pessoas em via pública pelo centro, levando seus celuares; ele assaltou um salão de beleza no bairro Nazaré, com dois clientes no local, levando dinheiro e celulares; ele também tentou assaltar outro salão de beleza, na Marcelino Ramos, porém não conseguindo lograr êxito em função da reação da vítima. Em todos os casos, o suspeito ameaçava as vítimas, dando a entender que tinha arma de fogo.

Após a condenação em primeira instância, o MP ingressou com recurso para aumentar a pena e a defesa para inocentar o acusado por falta de provas ou diminuir a pena.

Porém, a setença foi pelo aumento no período de condenação pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.