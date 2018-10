Carro estava estacionado com as portas abertas e a chave debaixo de um dos tapetes.

Um veículo Kombi foi possivelmente furtado durante a madrugada deste sábado, dia seis, em Concórdia. O fato foi registrado no começo da manhã deste sábado, na Central de Polícia Civil. O veículo, com placas MLJ 2430, de Arabutã, estava estacionado defronte a residência do proprietário, no Distrito de Santo Antônio.



Conforme o relato, o veículo foi deixado no local por volta das 1h30 e o proprietário notou a falta do carro por volta das 5h20. Ele acredita que a ação ocorreu após às 4h, horário que ele havia visualiado a Kombi pela última vez.



De acordo com o proprietário, as portas do veículo estavam abertas e as chaves debaixo de um dos tapetes.