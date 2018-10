Rudimar Vitto, diretor de Trânsito de Concórdia, participou na tarde da última terça-feira, 02 de outubro, da reunião do Conselho De Órgãos Municipais Integrados ao Sistema Nacional de Trânsito – Comitra, que aconteceu na Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI. Esta é a primeira vez que ocorre uma reunião deste colegiado na região oeste do estado.

O COMITRA tem por objetivos orientar, planejar e padronizar as rotinas relacionadas a legislação e normas de trânsito, em conjunto com os demais componentes do Sistema Nacional de Trânsito, além da discussão de assuntos estratégicos que envolvem a administração municipal nesta área. O conselho é um órgão colegiado formado por representantes indicados pela Federação Catarinense dos Municípios – Fecam, e pelos órgãos municipais integrados ao Sistema Nacional de Trânsito do Estado.



A presidente do Comitra, Clarice Serena, explica que a intenção dos encontros descentralizados é dividir o conhecimento e dar oportunidade aos diversos municípios de discutir a questão do trânsito.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro)