Base do Galo enfrenta Chapecoense neste sábado pelo Catarinense

Neste sábado (06) as equipes sub-15 e sub-17 tem mais uma batalha pela Série A do Campeonato Catarinense, às 10h a bola rola para a equipe infantil (sub-15) e às 11h30min para o juvenil (sub-17) no CT da Chapecoense.



As equipes comandadas pelos técnicos Paulo Moro (sub-17) e Natan (sub-15) treinaram em alta intensidade durante toda a semana para o confronto contra a equipe da Chape, a delegacia concordiense viaja no início da manhã para o município vizinho com a missão de continuar somando pontos para garantir a classificação nas duas categorias.



(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)