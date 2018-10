Está chegando um momento muito especial para o Sicoob Crediauc. Dia 19 de outubro será inaugurado o primeiro Posto de Atendimento da cooperativa no Rio Grande Sul. A estrutura, localizada no município de Tapejara, está praticamente pronta para receber os novos cooperados. A equipe, que atuará no Posto de Atendimento, também já está definida. Com uma população de cerca de 22 mil habitantes, agronegócio, indústria e comércio muito fortes, Tapejara passará a contar com os diferenciais dos produtos, soluções e um atendimento personalizado – uma das características marcantes do Sicoob Crediauc.





A presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim, destaca que a ideia é oferecer ao município de Tapejara, o mesmo portfolio que a cooperativa disponibiliza em todo o Alto Uruguai Catarinense. “Pretendemos levar a esses municípios do Rio Grande do Sul todos os serviços que já prestamos em Santa Catarina. Estamos preparados para esses novos desafios”, assinala. Conforme Maria Luisa, o município de Tapejara recebeu a equipe do Sicoob Crediauc de uma forma calorosa, aumentando a expectativa e a responsabilidade de prestar um atendimento qualificado à população. “Temos uma expectativa muito positiva para a expansão no Rio Grande do Sul. Fomos recebidos com muito carinho e queremos retribuir essa recepção com trabalho e qualidade em todos os serviços que prestarmos”, finaliza.



(Fonte: Luis Henrique Rigon/Ascom/Sicoob Crediauc)