A eleição em oito municípios do Alto Uruguai Catarinense será mista. Isso significa que parte do eleitorado poderá ser identificada pelo cadastramento biométrico e parte pelo método tradicional, que é a apresentação de documento com foto e do título de eleitor.

Quem não conseguiu fazer o cadastro biométrico, que é a identificação por meio da impressão digital, poderá votar sem problema algum. Nos oito municípios de abrangência do Cartório Eleitoral de Concórdia (Lindóia do Sul, Arabutã, Irani, Ipumirim, Concórdia, Presidente Castello Branco, Alto Bela Vista e Peritiba) ainda não foi obrigatório. Possivelmente, a biometria será exigida para a eleição de 2020.

Dos 84.443 eleitores desses municípios, 24.599 já fizeram a biometria. Isso representa um percentual de 29,13%.

Quem já fez a biometria

O eleitor que fez o cadastramento biométrico tem como opção baixar o aplicativo e-Título e não precisa levar documento oficial de identificação no dia da votação. Isso porque o documento digital já traz a imagem do eleitor para identificá-lo.

Cidades de SC que terão a eleição 100% biométrica

Em 233 municípios de Santa Catarina as eleições serão híbridas. Já nas 62 cidades que passaram pela revisão do eleitorado com cadastramento biométrico obrigatório as eleições serão 100% com identificação biométrica. Esses 62 municípios são:

Águas Mornas

Alfredo Wagner

Anchieta

Angelina

Anitápolis

Antônio Carlos

Balneário Camboriú

Balneário Piçarras

Biguaçu

Blumenau

Bom Retiro

Botuverá

Braço Do Trombudo

Brusque

Camboriú

Campo Erê

Coronel Martins

Corupá

Cunha Porã

Ermo

Florianópolis

Galvão

Garuva

Governador Celso Ramos

Guabiruba

Ibiam

Imaruí

Itajaí

Itapoá

Jaraguá Do Sul

Joinville

Jupiá

Lajeado Grande

Mafra

Major Gercino

Marema

Nova Trento

Novo Horizonte

Palhoça

Palmitos

Papanduva

Passos Maia

Paulo Lopes

Penha

Pescaria Brava

Pinhalzinho

Pinheiro Preto

Ponte Serrada

Quilombo

Rancho Queimado

Romelândia

Santiago Do Sul

Santo Amaro Da Imperatriz

São Bonifácio

São Domingos

São João Batista

São José

São Pedro De Alcântara

Tangará

Trombudo Central

Turvo

Vargeão