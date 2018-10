Depois de 45 dias de campanha eleitoral, no próximo domingo, 7 de outubro, 124.217 eleitores do Alto Uruguai Catarinense (veja tabela) deverão ir às urnas. É importante que as pessoas se organizem e não deixem para a última hora para ver onde está o título de eleitor e um documento com foto, que devem ser levados para a votação.

Não é obrigatório apresentar o título de eleitor, mas é exigido que se mostre um documento com foto, a exemplo da carteira de identidade; passaporte; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação e certificado de reservista. O título de eleitor facilita para encontrar a urna.